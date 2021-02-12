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Журналистку TUT.BY Надежду Калинину оштрафовали на 2320 рублей

12.02.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 февраля продолжился суд над журналисткой TUT.BY Надеждой Калининой. Ее задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, и вменили две статьи — 23.34 и 23.4 КоАП.

 Почти трое суток Надежда провела в ИВС на Окрестина — в переполненной камере без теплых вещей и средств гигиены. 1 февраля над ней начался суд, в котором объявили перерыв. Сегодня процесс продолжился, пишет tut.by

На суде выступил свидетель Шиманович (фамилия ненастоящая). Он заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с Дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.

Фото: TUT.BY


Журналистка вину не признала. В процессе объявлен перерыв. 
Суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения Дворца культуры, где Калинина была задержана.
 
Теги: Минск
 
 
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12 февраля продолжился суд над журналисткой TUT.BY Надеждой Калининой. Ее задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного...
 
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