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Из-за Всебелорусского собрания Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей

12.02.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые за 10 лет Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей. Но всего на два дня.



Об этом сообщил председатель горисполкома: 

"Уважаемые брестчане! Сегодня и завтра, впервые за более чем десятилетнюю историю проведения знакового для нашего города ритуала, не будут зажжены старинные фонари на улице Советской! Связано это с тем, что наш штатный узнаваемый и уважаемый фонарщик — Виктор Кирисюк — принимает участие в VI Всебелорусском народном собрании! Но уже в субботу — 13 февраля — огни фонарей вновь будут создавать уютную атмосферу на центральной пешеходной улице города!" -- написал Рогачук в своем Телеграм-канале. 
 
Теги: Брест
 
 
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Впервые за 10 лет Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей. Но всего на два дня.
 
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