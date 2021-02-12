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Возможно все: двое тренеров обучают тхэквондо особенных детей - видео

12.02.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тимур Хабибуллин и Радик Гизатуллин решили доказать, что "эти ребята могут все", и решили обучать их, причем бесплатно.

"Вообще у меня была предпосылка к этому. В конце 2019 года у меня был ученик, и ввиду несчастных обстоятельств он остался инвалидом. И вот после этого я решил заняться такими детьми", - рассказал тренер Хабибуллин.

© Sputnik Юлия Балакирева
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Бесплатные занятия организованы в трех школах Татарстана – учебные заведения сами предоставляют площадки для тренировок. Но Тимур и Радик не ожидали такого повышенного интереса к занятиям и в будущем планируют организовать дополнительные уроки и в других школах.

"Честно сказать, эти дети не такие избалованные, как обычные, у них все равно немного другие ценности о жизни, и для них спорт – это что-то такое, как "вау!" – делится Хабибуллин.

Гизатуллин рассказывает, что многие дети поначалу не могли даже отжаться и приседать, а сейчас отжимаются как минимум девять раз, приседают и качают пресс.

Тренеры вдохновились успехами своих подопечных и отправили юных спортсменов на чемпиона России по адаптивному тхэквондо, где их команда неожиданно заняла второе место.

 
 
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Молодые тренеры из Татарстана решили открыть курсы тхэквондо для детей с особенностями развития. Как учат детей различным приемам – смотрите на видео.
 
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