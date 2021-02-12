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Жесткий наезд на переходе в Бресте: один пешеход попал под машину, другой едва увернулся (видео)

12.02.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в районе пересечения бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в Бресте. Сегодня примерно в полдень на проспекте произошел жесткий наезд на пешехода, это попало на запись.

На видео не удается разглядеть, какой сигнал светофора горел в момент ДТП и работали ли светофоры вообще. В какой-то момент пешеходы стали переходить дорогу. Причем все почти сразу вернулись обратно на тротуар, а два человека продолжили движение через дорогу. Автомобиль в первой полосе остановился, а в двух других рядах водители, похоже, не ожидали, что придется тормозить. В результате в средней полосе машина сбивает человека, а другой пешеход едва избегает наезда и бежит на другую сторону проспекта.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Брест
 
 
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Пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в районе пересечения бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в...
 
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