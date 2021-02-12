Видео: Volkswagen пролетел Т-образный перекресток по прямой (видео)

Источник материала: Onliner

Водитель Volkswagen в Бресте снес ограждение и вылетел за пределы проезжей части. Падение, судя по всему, смягчил сугроб — с водителем и пассажиром все хорошо. В ГАИ региона обратили внимание на причину происшествия: автомобилист был пьян.

«Сегодня ночью около 1:15 в дежурную часть поступило сообщение, что на пересечение улицы Орджоникидзе и бульвара Космонавтов случилось ДТП. Водитель (1979 года рождения), неправильно выбрав скоростной режим, не справился с управлением и, поворачивая налево, снес заборное ограждение, — приводит слова инспекторов сайт BrestCity. — На место аварии выбыли сотрудники ГАИ. При общении с водителем сотрудники заподозрили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположения подтвердились — у водителя обнаружено 2,6 промилле алкоголя».





Также в ГАИ Брестской области сообщают еще об одном случае с участием нетрезвого водителя: «В салоне Volkswagen Sharan находилась девочка, которая перевозилась с нарушением ПДД. В ходе беседы физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров, что подтвердило медицинское освидетельствование – 1,0 промилле алкоголя. 41-летний местный житель пояснил, что несколько дней отмечал день рождения и, выпив немного спиртного, отправился в школу за 9-летней дочерью, чтобы та не добиралась домой пешком. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Автомобиль помещен на штрафстоянку».