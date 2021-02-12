ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видео: Volkswagen пролетел Т-образный перекресток по прямой (видео)

12.02.2021 17:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Водитель Volkswagen в Бресте снес ограждение и вылетел за пределы проезжей части. Падение, судя по всему, смягчил сугроб — с водителем и пассажиром все хорошо. В ГАИ региона обратили внимание на причину происшествия: автомобилист был пьян.

«Сегодня ночью около 1:15 в дежурную часть поступило сообщение, что на пересечение улицы Орджоникидзе и бульвара Космонавтов случилось ДТП. Водитель (1979 года рождения), неправильно выбрав скоростной режим, не справился с управлением и, поворачивая налево, снес заборное ограждение, — приводит слова инспекторов сайт BrestCity. — На место аварии выбыли сотрудники ГАИ. При общении с водителем сотрудники заподозрили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположения подтвердились — у водителя обнаружено 2,6 промилле алкоголя».

Видео: Volkswagen пролетел Т-образный перекресток по прямой (видео)

Также в ГАИ Брестской области сообщают еще об одном случае с участием нетрезвого водителя: «В салоне Volkswagen Sharan находилась девочка, которая перевозилась с нарушением ПДД. В ходе беседы физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров, что подтвердило медицинское освидетельствование – 1,0 промилле алкоголя. 41-летний местный житель пояснил, что несколько дней отмечал день рождения и, выпив немного спиртного, отправился в школу за 9-летней дочерью, чтобы та не добиралась домой пешком. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Автомобиль помещен на штрафстоянку».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Volkswagen в Бресте снес ограждение и вылетел за пределы проезжей части. Падение, судя по всему, смягчил сугроб — с водителем и пассажиром все хорошо. В ГАИ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Тракторном поселке прошла бело-красно-белая акция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by