Обсуждаем российские «Топи». Почему Глуховский ни разу не Линч и что такое хороший сериал?

Источник материала: Onliner

Так уж повелось, что каждый эпизод «Прослушки» о новом российском сериале превращается в программный обзор всех прорывов и провалов сериальной индустрии наших соседей. Этот — не исключение. Посмотрели половину сезона «Топей» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033», «Текст») и пытаемся понять, почему все так хотят снять русский «Твин Пикс», но ничего хорошего из этого не получается. На момент записи мы еще не знаем финал, так что спойлеров можно не бояться.

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Тизер

С первых минут в «Топях» узнаются места на минской Октябрьской и район завода «Горизонт». Да, сериал целиком снимался в Беларуси больше года назад. Мистическую деревню «сыграла» та самая натурная площадка «Беларусьфильма», на которой сняты примерно все фильмы про войну отечественного производства.

Сериал активно продвигают как русскую версию «Твин Пикса». Но все-таки есть ли что-то общее между Глуховским и Линчем? Спойлер: нет, той самой сюрреалистичной и вязкой атмосферы в «Топях» почти не ощущается. Зато полно штампов из старых добрых подростковых хорроров.

На первый взгляд кажется, что в «Топях» все на месте: визуал, актерская игра, саундтрек очень достойные. Не хватает только главного — интересной истории.

В финале выпуска — проповедь Андрея Марьянова о том, что такое хороший сериал, зачем их смотреть, куда катятся современные российские сериалы и все мы заодно.