ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обсуждаем российские «Топи». Почему Глуховский ни разу не Линч и что такое хороший сериал?

12.02.2021 17:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Так уж повелось, что каждый эпизод «Прослушки» о новом российском сериале превращается в программный обзор всех прорывов и провалов сериальной индустрии наших соседей. Этот — не исключение. Посмотрели половину сезона «Топей» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033», «Текст») и пытаемся понять, почему все так хотят снять русский «Твин Пикс», но ничего хорошего из этого не получается. На момент записи мы еще не знаем финал, так что спойлеров можно не бояться.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox

Тизер

  • С первых минут в «Топях» узнаются места на минской Октябрьской и район завода «Горизонт». Да, сериал целиком снимался в Беларуси больше года назад. Мистическую деревню «сыграла» та самая натурная площадка «Беларусьфильма», на которой сняты примерно все фильмы про войну отечественного производства.
  • Сериал активно продвигают как русскую версию «Твин Пикса». Но все-таки есть ли что-то общее между Глуховским и Линчем? Спойлер: нет, той самой сюрреалистичной и вязкой атмосферы в «Топях» почти не ощущается. Зато полно штампов из старых добрых подростковых хорроров.
  • На первый взгляд кажется, что в «Топях» все на месте: визуал, актерская игра, саундтрек очень достойные. Не хватает только главного — интересной истории.
  • В финале выпуска — проповедь Андрея Марьянова о том, что такое хороший сериал, зачем их смотреть, куда катятся современные российские сериалы и все мы заодно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так уж повелось, что каждый эпизод «Прослушки» о новом российском сериале превращается в программный обзор всех прорывов и провалов сериальной индустрии наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: В Офисе Зеленского готовятся создать новую партию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by