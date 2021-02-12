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Обсуждаем российские «Топи». Почему Глуховский ни разу не Линч и что такое хороший сериал?
Источник материала: Onliner
Так уж повелось, что каждый эпизод «Прослушки» о новом российском сериале превращается в программный обзор всех прорывов и провалов сериальной индустрии наших соседей. Этот — не исключение. Посмотрели половину сезона «Топей» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033», «Текст») и пытаемся понять, почему все так хотят снять русский «Твин Пикс», но ничего хорошего из этого не получается. На момент записи мы еще не знаем финал, так что спойлеров можно не бояться.
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