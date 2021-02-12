Лукашенко анонсировал возможные новшества по пенсиям. Что хотят изменить и кому это может не понравиться





TUT.BY . Причем чиновники хотят сделать это как за счет самих работников, так и нанимателей: «работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель». Проще говоря, государство предлагает белорусам для более-менее обеспеченной старости не только рассчитывать на пенсии от ФСЗН, в который отчисляли взносы всю трудовую жизнь и в котором существует дефицит, но и копить самостоятельно. Причем нанимателям эта инициатива чиновников может не сильно понравиться (о чем они уже сейчас заявляют): если их обяжут помогать копить работникам на дополнительную пенсию, то вырастут расходы. Рассказываем, что хотят ввести чиновники, кому это может быть на руку, а кому — нет и к чему может привести. Речь про то, чтобы среди прочего поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему, пишет. Причем чиновники хотят сделать это как за счет самих работников, так и нанимателей: «работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель». Проще говоря, государство предлагает белорусам для более-менее обеспеченной старости не только рассчитывать на пенсии от ФСЗН, в который отчисляли взносы всю трудовую жизнь и в котором существует дефицит, но и копить самостоятельно. Причем нанимателям эта инициатива чиновников может не сильно понравиться (о чем они уже сейчас заявляют): если их обяжут помогать копить работникам на дополнительную пенсию, то вырастут расходы. Рассказываем, что хотят ввести чиновники, кому это может быть на руку, а кому — нет и к чему может привести.

Что сказал Лукашенко про возможные пенсионные изменения

Александр Лукашенко заявил, что внес предложения и по совершенствованию пенсионной системы. Он подчеркнул, что «государство обязано приложить максимум усилий, чтобы жизнь человека в возрасте была полноценной и активной, и оно выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям». При этом было заявлено, что с 2018 года средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер перекрывает динамику цен.





Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с учетом инфляции, в 2020 году росли только 4 месяца — в мае, июле, августе, декабре, а в остальные месяцы — падали.





При этом Александр Лукашенко на ВНС признал, что уровень пенсий не такой высокий, как хотелось бы. «В связи с этим он предложил дальнейшее совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему», — приводят слова Лукашенко на его сайте.





«Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру», — сказал Лукашенко.





Он предложил подготовить программу «3+3»: работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель.





Уточним, ранее чиновники уже заявляли о планах ввести вшества по накопительным пенсиям, но подробности держат в секрете.





Справка FINANCE.TUT.BY. Сегодня у нас в Фонд соцзащиты работник платит 1% зарплаты, наниматель — 34%. При желании можно оформить дог р добровольного страхования дополнительной пенсии через страховые компании.





Как могут выглядеть изменения по накопительным пенсиям

Основной вопрос по анонсированным Лукашенко пенсионным изменениям — накопительную пенсию сделают обязательной или добровольной. Это ключевой момент. Получить оперативный комментарий у чиновников в четверг не получилось.





Скорее всего, речь идет все-таки про добровольную накопительную пенсию. Предполагаем это, учитывая предыдущие заявления чиновников о том, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам» и белорусы не готовы к обязательной системе накопления, а также учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране. Речь в том числе про то, что сейчас инфляция превышает прогнозные показатели, повышаются НДС на лекарства и многие продукты, детские товары, вызывает вопросы ситуация на валютном рынке.





Сейчас сложно представить, что белоруса, который зарабатывает 500 рублей, которых ему хватает только на жизнь от зарплаты до зарплаты, обяжут отчислять 3% от «получки» на будущую пенсию. Если обязать такого работника, да и человека с бОльшей зарплатой, откладывать на дополнительную пенсию, то это может вызвать дополнительное социальное напряжение.





А вот ситуацию, когда этому же белорусу с зарплатой в 500 рублей предлагают, а не обязывают, отчислять на дополнительную пенсию, а наниматель будет перечислять на счет еще столько же — уже более реалистичный вариант, что кто-то из работников согласится на это. Пусть и немногие. Тем более что предусмотрены налоговые вычеты, которые предоставляют работникам, которые через страховую компанию копят на дополнительную пенсию.





Наниматели же с большой вероятностью будут не в восторге от предложения чиновников. Из-за изменений может вырасти финансовая нагрузка на них. В компаниях, с которыми мы пообщались, в целом негативно восприняли возможную необходимость «добавлять» средства на пенсионные счета сотрудников, которые заинтересуются возможностью копить на дополнительную пенсию. В некоторых компаниях говорят, что из-за этого возможного нововведения могут возникнуть ситуации, что с работниками, которые захотят воспользоваться схемой «3%+3%», решат попрощаться. «Недочеты в работе, которые могут стать причиной увольнения, можно найти почти у каждого», — уточнили в одной из частных организаций. Еще в одной компании предположили, что возможное нововведение, если и работников, и нанимателей обяжут заниматься накопительной пенсионной системой, — практиковать выплату зарплат «в конвертах». Однако про «обязаловку» по дополнительной пенсии, по всей видимости, пока речь не идет. Не исключено, что некоторые компании, если введут новшества, перенесут часть существующих бонусов или соцпакета на пенсионные выплаты.





Еще один вопрос, на который пока нет точного ответа, — через какой финансовый инструмент работникам и нанимателям предложат копить на дополнительную пенсию. Наиболее вероятный вариант — через страховые компании. Пока накопительная пенсия не стала обязательным элементом пенсионной системы в Беларуси, но белорусы могут откладывать на дополнительную пенсию сами. Сейчас на рынке добровольного страхования дополнительной пенсии работают всего две компании. Одна государственная — «Стравита». Это дочернее предприятие страховой компании «Белгосстрах». Вторая — частная компания «ПриорЛайф» — «дочка» Приорбанка.





В этой ситуации есть несколько важных моментов, про которые говорят в том числе эксперты. Один из них — чтобы страховые компании обеспечили достаточную доходность по пенсионным страховкам на уровне выше годовой инфляции, которая в 2020-м поставила рекорд за последние 4 года. Немаловажный вопрос, есть ли у населения свободные деньги, которые они могут направить на дополнительное страхование.





В Минтруда констатируют, что добровольными накопительными пенсиями (как корпоративными, так и индивидуальными) охвачено менее 5% работающих.





Что говорят чиновники про накопительную пенсию

Белорусские чиновники не раз заводили речь о том, что нужно стимулировать жителей страны самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех. В 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра) отмечал, что целесообразно было бы снизить нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты для предприятий и «создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде». Вместе с тем чиновник отмечал, что люди не спешат самостоятельно откладывать на будущую пенсию, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».





А в июле 2020-го Ирина Костевич отмечала, что «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».





Тем не менее чиновники пока в основном говорят все-таки о добровольной накопительной пенсии, а не об обязательной для всех. Замминистра труда Валерий Ковальков объяснял, что введение в пенсионную систему обязательной накопительной части упирается в финансовые аспекты.





— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.





Валерий Ковальков рассказывал, что в Минтруда также анализировали ситуацию в России. Там ввели накопительную часть пенсии, однако начиная с 2014 года правительство регулярно замораживает эти накопления и переводит их в пенсионный фонд.





— К сожалению, кризис 2015—2016 годов показал, что очень сложно эти деньги сохранить и, главное, приумножить, чтобы сохранить покупательную способность. Россия столкнулась с тем, что пенсионный фонд получил отрицательную доходность, и после этого накопления немножко заморозили. Я думаю, что речь о введении обязательного накопления может идти, только когда мы точно почувствуем стабилизацию экономики, — отмечал Валерий Ковальков.





В России в 2009 году начала действовать и программа государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, рассчитанная на десять лет. Присоединившиеся к программе могли добровольно делать дополнительные отчисления в накопительную часть пенсии, а государство, в свою очередь, обещало внести такую же сумму на накопительный счет, обеспечив рост вклада на 100%. С июля 2012 года начались первые выплаты накопительной части пенсии, когда достигли пенсионного возраста граждане, платившие 2-процентные страховые взносы в накопительную систему в период с 2002 по 2004 годы. Однако они составляли незначительную долю в общем размере пенсий.





Добавим, что в ситуации, когда государство заявляет, что для обеспечения достойного уровня пенсий белорусам нужно полагаться не только на выплаты из ФСЗН, бюджет которого формируется за счет отчислений занятых в экономике, а нужно и самостоятельно копить на старость, возникает вопрос повышения прозрачности работы фонда социальной защиты населения и предоставления им более подробных отчетов, нежели сейчас. К примеру, есть вопросы, за счет чего в первую очередь растет дефицит бюджета ФСЗН, а также в каких банках и под какие процентные ставки находятся средства государственного внебюджетного фонда соцзащиты.



