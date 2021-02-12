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Военком из Гомеля: После доклада у Лукашенко на глазах были слезы

12.02.2021 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня гомельский военком Андрей Кривоносов во время ВНС решил пожать руку Лукашенко. Таким образом он рассчитывал получить «заряд энергии и решимости».

«Разрешите получить заряд энергии и решимости», сказал колоритный гомельский военком и пошел пошел жать ему руку

Пожав руку Лукашенко, Кривоносов сказал: «Люблю и служу Республике Беларусь», после чего вернулся на свое место.

Вчера он также сказал пару слов в адрес Лукашенко. Эпизод показали в телеграм-канале ATN_NEWS. Кривоносов заявил, что «Александр Григорьевич — это настоящий национальный лидер», и рассказал про «бешеную энергетику», которая от него исходит.

«Не знаю пустите это в эфир или нет, — говорил Криноносов, — но я на его глазах после выступления увидел слезы».
 
 
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Сегодня гомельский военком Андрей Кривоносов во время ВНС решил пожать руку Лукашенко. Таким образом он рассчитывал получить «заряд энергии и решимости».
 
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