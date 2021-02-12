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Военком из Гомеля: После доклада у Лукашенко на глазах были слезы
Источник материала: Партизан
Сегодня гомельский военком Андрей Кривоносов во время ВНС решил пожать руку Лукашенко. Таким образом он рассчитывал получить «заряд энергии и решимости».
«Разрешите получить заряд энергии и решимости», сказал колоритный гомельский военком и пошел пошел жать ему руку
Пожав руку Лукашенко, Кривоносов сказал: «Люблю и служу Республике Беларусь», после чего вернулся на свое место.
Вчера он также сказал пару слов в адрес Лукашенко. Эпизод показали в
«Не знаю пустите это в эфир или нет, — говорил Криноносов, — но я на его глазах после выступления увидел слезы».
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Сегодня гомельский военком Андрей Кривоносов во время ВНС решил пожать руку Лукашенко. Таким образом он рассчитывал получить «заряд энергии и решимости».
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