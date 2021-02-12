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ОМОН со стрельбой задержал в Минске российских сутенеров – видео

12.02.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Миногорисполкома пресекли канал поставки в Москву молодых белорусок.

Семерых мужчин задержали при поддержке ОМОНа в одном из спальных районов Минска в момент отъезда в Россию.

Один из них попытался скрыться на машине, для остановки авто милиционеры применили табельное оружие.

Российские сутенеры приехали в белорусскую столицу для вербовки молодых девушек. У каждого была своя роль: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором "товара". Мужчины обещали белорускам высокие заработки.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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