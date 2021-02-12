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Минсвязи: «Развертывание 5G не должно создать проблем здоровью населения»

12.02.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Технология сетей пятого поколения безопасна для населения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации.

— Технические характеристики оборудования 5G схожи с техническими характеристиками существующих систем связи 3G и 4G. Это позволяет сделать заключение, что развертывание базовых станций 5G при соблюдении установленных требований не должно создать проблем здоровью населения, — сказали в Минсвязи.

При этом в Беларуси не проводились исследования на тему влияния электромагнитного излучения базовых станций 5G на здоровье человека. Но безопасность регулируется эпидемиологическими требованиями, которые установлены Советом министров. Для исключения возможного негативного влияния специалисты изучают возможность размещения станции на определенной территории с учетом распределения электромагнитного излучения.

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Технология сетей пятого поколения безопасна для населения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации.Читать далее…
 
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