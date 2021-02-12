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Пользователи Android и iOS потратили $13 миллиардов на приложения из топ-100 за год
Источник материала: Onliner
Аналитическая компания Sensor Tower
Разница в доходах между iOS и Android для разработчиков приложений колоссальная. Пользователи «яблочной» экосистемы потратили на подписки $10,3 миллиарда — это на 32% больше по сравнению с 2019 годом, когда сумма составила $7,8 миллиарда. В то же время пользователи Android заплатили только $2,7 миллиарда. Однако годовой прирост даже больше — 42% (в 2019 году цифра составила $1,9 миллиарда).
Самым популярным приложением с подпиской оказался YouTube.
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