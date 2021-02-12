Пользователи Android и iOS потратили $13 миллиардов на приложения из топ-100 за год

Источник материала: Onliner

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет по тратам пользователей на мобильные приложения. За прошлый год $13 миллиардов ушло на подписки на приложения из Google Play и App Store. Причем такая сумма получилась только для ста самых популярных приложений на каждой платформе.

Разница в доходах между iOS и Android для разработчиков приложений колоссальная. Пользователи «яблочной» экосистемы потратили на подписки $10,3 миллиарда — это на 32% больше по сравнению с 2019 годом, когда сумма составила $7,8 миллиарда. В то же время пользователи Android заплатили только $2,7 миллиарда. Однако годовой прирост даже больше — 42% (в 2019 году цифра составила $1,9 миллиарда).

Самым популярным приложением с подпиской оказался YouTube.