Еще больше снега и морозов. Для начала — оранжевый уровень

Источник материала: Onliner

Февраль сорвался с цепи и принялся перевыполнять все нормы, которые сумел отыскать. Осадков уже навалил с большим запасом (и не унимается), по морозам тоже кое-что замышляет на следующую неделю. Хоть бы ему кто подсунул наши планы по развитию деревообработки... На субботу Белгидромет уже объявил оранжевый уровень угрозы из-за ветра и здоровых сугробов, которые будут созданы предстоящей ночью. На их ликвидацию только в пределах Минска потребуется примерно 2400 человек. Где бы их взять?..

Приготовьтесь, заваливать нас начнет в ночь на субботу. Ваши утренние заслуги по откапыванию машины не считаются. Больше всего достанется юго-востоку, его решено отвести под склад снега. Днем снегопады продолжатся, но с меньшей интенсивностью. К этому прилагаются ветер до 20 метров в секунду, метель и заносы. Пока без душераздирающих морозов (они позже), дневные температуры от минус 3 на западе до минус 13 на востоке. В воскресенье потеплеет еще градуса на три; снег может идти, но уже не тот, что накануне.

Это мы сейчас наблюдаем старания циклона по имени Фолькер. Он двинулся в Россию, а нас накрыло хвостом. Вообще, синоптики говорят что за первые десять дней февраля в разных районах выпало от одной до трех декадных норм осадков.

Похолодание начнется со следующей недели. К среде ночной минимум при ясном небе на востоке может добраться до 28. Днем по стране — от 7 до 16 мороза. Весны не видно.