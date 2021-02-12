Источник материала: Хартия'97

Время обновления 1 Александр Хара

12.02.2021, 18:21

Александр Хара

Фото: Facebook

Республиканская партия США сплотилась, чтобы расколоться.

На этой неделе на Капитолийском холме бурлили страсти. Срежиссированные по законам психологического триллера обвинения в «подстрекательстве к восстанию» заставили законодателей и простых американцев, наблюдавших за разворачиванием второго импичмента президенту Дональду Трампу, еще раз пережить ужас захвата Капитолия 6 января. Шесть сенаторов-республиканцев присоединились к своим оппонентам в признании обвинений уже бывшего главы Белого дома соответствующими конституции.

Впрочем, чтобы результат отличался от результата первого импичмента, к ренегатам должны присоединиться по крайней мере одиннадцать сенаторов. Собственно, поэтому именно им были адресованы эмоционально заряженные кадры хроники, как, например, спасение лидера сенатского (республиканского) большинства Чака Шумера, сенатора Митта Ромни, а также эвакуация вице-президента Майка Пенса, которого его политический напарник обвинил в измене, а трамписты-штурмовики призвали повесить. Но крайне маловероятно, что эффектное обвинение и откровенно вялая защита команды бывшего хозяина Белого дома могут изменить результаты голосования. Голосования, решающего нечто большее, чем вопрос вины Дональда Трампа.

Хозяин имения Мар-а-Лаго может быть доволен, ведь республиканские голоса против привлечения его к ответственности на самом деле превратятся в референдум о сохранении его контроля над Республиканской партией, следовательно, и шансов на номинацию в 2024 году. Как метко заметил профессор Стивен Холмс, центральным парадоксом импичмента является то, что защита Трампа будет доказывать неподконтрольность ему толпы, штурмовавшей Капитолий, а сенаторы-республиканцы будут голосовать за его оправдание именно потому, что верят в высокую контролированность его сторонников. Как политическая стая, сенаторы заинтересованы избавиться от альфа-самца с волатильными взглядами и настроениями. Впрочем, открытое противостояние даже почтенных ветеранов может стоить им политического будущего, которое зависит от сплоченного и крайне наэлектризованного ядра сторонников. Старая великая партия превратилась в партию Трампа, которому пока что не способны бросить вызов ни представители традиционного истеблишмента, ни лидеры популистского «Движения чаепития».

Проведенный после вашингтонских волнений опрос Pew Research Center свидетельствует, что три четверти американцев считают Трампа хотя бы частично виновным в насилии и вандализме его сторонников, а более двух третей (68%) не хотели бы видеть его в роли общенациональной политической фигуры. В то же время четверть опрошенных не считает его виновным вообще, а почти треть (29%) предпочла бы, чтобы он остался на общенациональной политической сцене.

В стане сторонников республиканцев ситуация еще более контрастная, ведь, несмотря на судебные решения и сертификацию результатов выборов Конгрессом, включительно с контролируемым республиканцами Сенатом, почти две трети (64%) продолжают считать, что именно Трамп является настоящим победителем президентских гонок. Даже больше, треть поддерживает поведение своего лидера после выборов, не считает его виновным в штурме Капитолия и желает продолжения его политической жизни. Справедливости ради следует заметить, что четверть республиканцев не поддерживает ни одного из этих утверждений, а почти половина (46%) соглашается с одним или двумя из утверждений, но не со всеми вместе.

Еще более выразительными, хотя и не достаточно репрезентативными, являются данные опроса Survey Monkey, проведенного WINK News о лидерстве в республиканской партии. 47,3% опрошенных назвали лидером Дональда Трампа, с большим разрывом за ним идут сенаторы Митч Макконнелл (10,2%) и Марко Рубио (2,4%). Впрочем, опять же почти треть опрошенных (29,2%) не считают лидерами ни одного из трех названных.

Любой президент в той или иной степени влияет на свою партию, включительно с идеологическими принципами, приоритетами и политической культурой. Легче всего тем партийцам, которые вручили своему любимцу карт-бланш на любые политические маневры и манеры. А вот традиционные партийцы находятся под внутренним давлением, потому что постоянно должны делать сложный выбор между партийными принципами и намерениями и действиями более гибкого лидера, между ним и истеблишментом, между президентом действующим и бывшими президентами-республиканцами. С начала своего политического взлета Трамп смог закрутить жизнь всей партии вокруг себя самого. В этом странном танце совсем не осталось места для какой-либо дискуссии и полемики. Поэтому то, что не вертится, должно быть маргинализировано или подвергнуто остракизму. За принципиальную позицию в вопросе импичмента едва не потеряла свою должность третья в табели о рангах республиканка Лиз Чейни, ряду уважаемых республиканцев структуры низового уровня приказали придерживаться партийной дисциплины и держать свое мнение при себе. Этого приказа «удостоилась» даже жена Джона МакКейна, умершего три года назад и когда-то воспринимавшегося как совесть партии.

Синди МакКейн считает, что партия полностью сбилась со своего пути. Похоже, с ней согласны несколько тысяч простых республиканцев, которые уже оставили партийные структуры в нескольких штатах, и по меньшей мере 120 почтенных действующих и бывших политиков, членов правительства времен Рейгана, отца и сына Бушев, дипломатов и политических стратегов, готовых противодействовать Дональду Трампу с позиций «принципиального консерватизма». Условные 40% их готовы отколоться в новую общенациональную партию, остальные — образовать своеобразную фракцию внутри Республиканской партии или вне ее границ. Последнее может позволить склонить на свою сторону независимых и тех демократов, которым некомфортен левый уклон собственной партии. Хотя независимыми себя считают 28% американцев, фактически 12% их отдают голоса за республиканцев, позволяя разделить политический пирог между демократами и республиканцами пополам (48% против 47%).

Отвечая на вопрос о перспективах возникновения «третьей партии», представитель Дональда Трампа заявил: «Эти неудачники оставили Республиканскую партию, когда проголосовали за Джозефа Байдена». Хотя рано называть неудачными такие намерения, 70% опрошенных CBS выразили готовность или вероятность придерживаться партии, возглавляемой или созданной Дональдом Трампом. Не менее поразительны данные опроса YouGov, проведенного среди избирателей Трампа. 66% из них голосовали, скорее, за Трампа, чем Республиканскую партию, 54% готовы поступить так же и в 2024 году. Для 40% важно, чтобы республиканский кандидат на следующих выборах был лоялен к Дональду Трампу.

Джозеф Байден пообещал залечить раны нации и искать компромиссы с республиканским меньшинством в Конгрессе. В то же время его амбициозная повестка дня — от борьбы с глобальным потеплением до социальной защиты, от торговли до иммиграции — вызывает отторжение у большинства сторонников Трампа. Тем более что некоторые проблемы рассматриваются ими через призму теорий заговора, следовательно, не поддаются рациональным аргументам. Таким образом, поддержка популярного лидера обиженной половины страны (Трампу отдали голоса 74 миллиона избирателей!) будет обратно пропорциональна попыткам не менее популярного действующего президента выполнять свои обещания. Впрочем, фактор Трампа, а точнее — нежелание видеть его в Белом доме еще четыре года, сыграл мобилизующую роль в консолидации разных течений внутри демократов, что позволило Джозефу Байдену стать 46-м президентом. Так образовалось странное и шаткое равновесие.

Не только Республиканская партия, но и Американская республика переживает кризис. Заложенная Отцами-основателями система сдерживаний и противовесов выдержала четыре года сверхнагрузок. Но глубина нагроможденных проблем, которые «стабильный гений» лишь заострил, не разрешится благими намерениями «вернуть все к нормальности» и восстановить моральное преимущество и мировое лидерство.

Очевидно, пришло время для обновления и Великой старой партии.

Александр Хара, «Зеркало недели. Украина»

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