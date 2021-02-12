Источник материала: Хартия'97

Разработчик космической техники России из-за санкций теряет проекты 2 12.02.2021, 18:06

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Фото: energia.ru

Именно РКК «Энергия» создает корабли серии «Союз МС».

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Об этом говорится в ежеквартальном отчете корпорации, опубликованном в пятницу, пишет «Коммерсантъ» .

«В связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов. Для парирования данного фактора проводится поиск альтернативных контрагентов, а также мероприятия по импортозамещению», – говорится в документе.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева – одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, головная организация по разработке пилотируемых космических систем. РКК создает корабли серии «Союз МС», «Прогресс МС», разгонные блоки, изготавливает разгонные блоки ДМ, ведет работы по созданию перспективной пилотируемой транспортной системы с кораблем нового поколения “Орел”.

В декабре Минторг США ввел санкции против ряда российских и китайских предприятий. В списке оказались ЦНИИмаш и РКЦ «Прогресс». Попавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами российской власти. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. В списке 58 китайских и 45 российских организаций. Также со стороны США существует запрет на поставку РФ электроники, которая используется для космических аппаратов.

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