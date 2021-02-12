ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток ареста

12.02.2021 18:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района арестовал на 15 суток водителя, который посигналил на проспекте Независимости, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По информации правозащитников, утром 11 февраля возле цирка сотрудник ГАИ остановил водителя за подачу звукового сигнала. Вместе с инспектором мужчина поехал в РУВД, а там, во внутреннем дворе, якобы отказался идти в здание: упирался ногами и хватал милиционера за форменное обмундирование. В итоге на водителя составили административный протокол за неповиновение по статье 23.4 КоАП Беларуси.

12 февраля судья Дмитрий Карсюк признал мужчину виновным и арестовал его на 15 суток.

Напомним, вчера в ГАИ рассказали, что за подачу звукового сигнала на проспекте задержали двух водителей. На них составили протоколы по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил пользования звуковыми сигналами, повлекшее создание аварийной обстановки). Ответственность по данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, вчера в ГАИ рассказали, что за подачу звукового сигнала на проспекте задержали двух водителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве задержали футбольных фанатов, которые призывали избивать ОМОНовцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by