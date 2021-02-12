Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района арестовал на 15 суток водителя, который посигналил на проспекте Независимости, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр « Весна ».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По информации правозащитников, утром 11 февраля возле цирка сотрудник ГАИ остановил водителя за подачу звукового сигнала. Вместе с инспектором мужчина поехал в РУВД, а там, во внутреннем дворе, якобы отказался идти в здание: упирался ногами и хватал милиционера за форменное обмундирование. В итоге на водителя составили административный протокол за неповиновение по статье 23.4 КоАП Беларуси.

12 февраля судья Дмитрий Карсюк признал мужчину виновным и арестовал его на 15 суток.

Напомним, вчера в ГАИ рассказали, что за подачу звукового сигнала на проспекте задержали двух водителей . На них составили протоколы по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил пользования звуковыми сигналами, повлекшее создание аварийной обстановки). Ответственность по данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.