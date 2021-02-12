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Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток ареста
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района арестовал на 15 суток водителя, который посигналил на проспекте Независимости, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «
По информации правозащитников, утром 11 февраля возле цирка сотрудник ГАИ остановил водителя за подачу звукового сигнала. Вместе с инспектором мужчина поехал в РУВД, а там, во внутреннем дворе, якобы отказался идти в здание: упирался ногами и хватал милиционера за форменное обмундирование. В итоге на водителя составили административный протокол за неповиновение по статье 23.4 КоАП Беларуси.
12 февраля судья Дмитрий Карсюк признал мужчину виновным и арестовал его на 15 суток.
Напомним, вчера в ГАИ рассказали, что за подачу звукового сигнала на проспекте
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Напомним, вчера в ГАИ рассказали, что за подачу звукового сигнала на проспекте задержали двух водителей.
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