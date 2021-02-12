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14-летний школьник из Мостовского района создал копию Гольшанского замка в Minecraft

12.02.2021 18:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьник из Мостовского района Андрей Солтан сделал в компьютерной игре Minecraft модель дворцово-паркового комплекса, резиденции рода Сапегов — Гольшанский замок. На виртуальную реконструкцию замка Андрей потратил 16 часов, рассказывает сайт Гродно 015.by.


Фото: скрин с видео

— Школьный предмет «История Беларуси» подтолкнул меня на создание модели резиденции рода Сапегов, — рассказывает Андрей. — Когда в классе изучали жизнь и деятельность подканцлера ВКЛ Льва Сапеги, я очень заинтересовался замком и решил создать его модель. Я доволен результатом. Замок очень хорошо смотрится в игре. Мне кажется, что модель дворца напоминает королевский замок в Варшаве.

Minecraft — это строительная игра жанра «песочница», которая позволяет игрокам создавать и разрушать различные блоки и использовать предметы в трехмерном окружении. Игрок может создавать фантастические строения и художественные работы в одиночку или с другими игроками на сервере в различных игровых режимах.

Андрей Солтан — учащийся 7-го класса Гудевичской средней школы Мостовского района. Виртуальная реконструкция в игре Minecraft — это его хобби.

Мальчик уже «построил» несколько гродненских костелов, в том числе и Фарный, Большую хоральную синагогу, здания гродненских облисполкома и горисполкома вместе с площадью Ленина, а еще Лидский замок и улицу Карла Маркса в областном центре.


А вот так в игре выглядит Гродненский горисполком. Фото: скрин с видео

Результатом мальчик делится на своем YouTube-канале.

В планах — сделать виртуальный Гродно.

 — Проект называется ARCHITECT_GRODNO. Сейчас полностью построена только площадь Советская, но в скором времени возьмусь и за остальную территорию города, — говорит школьник.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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На виртуальную реконструкцию замка Андрей потратил 16 часов
 
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