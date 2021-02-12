|
Объявление дня. Поддержите политзаключенных теплым словом
12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оригинальный способ напомнить о тех, кто оказался в тюрьме по политическим мотивам. Подсмотрено в одном из городов Минской области.
Напомним, что по данным белорусских правозащитников, по состоянию на 12 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальный способ напомнить о тех, кто оказался в тюрьме по политическим мотивам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)