Речь Лукашенко на ВНС не поняли даже его поклонники в России

А вот еще цитаты.





"Трансляция ВНС 11-12 февраля создавала ощущение присутствия на "очередном съезде КПСС" — доклад горячо любимого вождя, а потом прения в плане "одобрямс", но и, конечно, " в развитие".





"Несмотря на то, что богатая Россия не хочет делиться своим богатством с Беларусью, Лукашенко стоит рядом плечом к плечу с Путиным. Как же не стоять, если это выгодно, причём не России, а Беларуси".





"Очевидно, что президент Беларуси вечен во власти и полетит он в Сочи просить у Путина денег на углубление интеграции, которой нет, обещая "Конституционную комиссию". А если президент РФ не захочет выделить "компенсацию" за красивые глаза Лукашенко, он выделит её Канопацкой — за ущерб. Что называется, для России — занавес".







