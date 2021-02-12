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В Могилеве задержали футбольных фанатов, которые призывали избивать ОМОНовцев
Источник материала: Партизан
В конце января молодые люди опубликовали в Instagram видео с призывом избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей.
Помимо этого в видео были кадры с их участием в «несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой».
Свой поступок, как сообщает МВД, парни объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в соцсетях.
Возбуждено уголовное дело.
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В конце января молодые люди опубликовали в Instagram видео с призывом избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей.
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