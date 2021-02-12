В Могилеве задержали футбольных фанатов, которые призывали избивать ОМОНовцев

Помимо этого в видео были кадры с их участием в «несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой».





Свой поступок, как сообщает МВД, парни объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в соцсетях.





Возбуждено уголовное дело.











