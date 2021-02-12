Сеть АЗС предупреждает о мошенниках

АЗС "Газпромнефть" предупреждает, что 10 февраля в интернете злоумышленники создали фейковую страница сайта, на которой обещают промокоды/купоны на бесплатные покупки в сети АЗС.





Чтобы получить такой купон, посетитель страницы должен рассказать об акции своим друзьям. Вероятно, таким образом мошенники хотят завладеть личными данными пользователей. "ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" таких акций не проводит. Будьте внимательны! Не переходите по ссылкам подобного рода, полученным от непроверенных источников. Все текущие акции на нашей официальной странице", – обратили внимание в пресс-службе предприятия.













В Сети порой всплывают "заманчивые" предложения от мошенников для автомобилистов. К примеру, ранее сообщалось, что в интернете злоумышленниками создана страница, на которой обещают 100 литров топлива от компании "Белоруснефть" при рассылке сообщения 20 знакомым. "Белоруснефть" тогда также сообщила, что подобных акций не проводит.



