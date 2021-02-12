Ермошина назвала лучшее время для референдума по Конституции









Sputnik. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения референдума по Конституции. Об этом председатель ЦИК заявила в интервью корреспонденту





Сегодня Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что референдум по внесению изменений в основной закон страны может состояться в те же сроки, что и выборы в местные Советы депутатов.





"Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря", - заявила Ермошина.





По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.





"Это самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года - это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти", - напомнила Ермошина.





Глава ЦИК обратила внимание, когда референдум проводится отдельно всегда есть проблемы с финансированием. "Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете. Поэтому референдумы всегда стараются совместить", - резюмировала она.







