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Лукашенко: будут думать, прежде, чем вступать в какую-то политическую организацию". Грядет перерегистрация партий

12.02.2021 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания поручил министерству юстиции провести перерегистрацию политических партий в Беларуси до конца 2021 года.

"Министерству юстиции также поручение - в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий,... доработать тот закон, который есть, понимая, что после Конституции он нам нужен будет и мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем, чтобы мы в первой половине создали законодательную базу и хотя бы до конца года, скажем, провели перерегистрацию", - подчеркнул Лукашенко. 

Он добавил, что людей нужно предупредить, чтобы они "думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию", пишет interfax.by



Лукашенко также заявил, что страна пока не готова к голосованию в парламент по партийным спискам. "Надо заняться партийным строительством", - резюмировал он. 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания поручил министерству юстиции провести перерегистрацию политических партий...
 
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