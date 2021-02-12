Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: коммунисты в Минобразования на что-то влияют, и мы готовы

Летом 2020 года мы увидели, что может быть, когда политики призывают решать судьбу страны на улице и ненавидеть друг друга, заявил политик в своем выступлении на ВНС.

"Это ложь, что бывает мирная улица. Ее нету. Это ложь, когда говорят: уберите правоохранительные органы и кровь не будет литься, никто не пострадает. Но посмотрите по сторонам, во всех странах, где убрали правоохранителей с улиц, десятки, сотни погибших", ― привел примеры Гайдукевич.

По мнению политика, в сложившейся в Беларуси кризисной ситуации виноваты те, кто уже 26 лет получает финансирование и еще до выборов говорил, что выборы нас не интересуют, мы быстро разберемся на улицах и площадях".

"Мы имеем законодательство о том, чтобы финансирование политической деятельности из-за рубежа было запрещено, но оно не работает… Нам нужно принятие закона об иностранных агентах, он назрел, потому что в отношении страны идет неприкрытое вмешательство во внутренние дела и информационная война", ― рассуждает Гайдукевич.

Помимо жесткой реакции на внешнее вмешательство, Беларуси необходимо развивать собственную политическую систему, "потому что если мы не развиваем ее сами, ее будут развивать за нас с помощью иностранных агентов и сил влияния", полагает лидер ЛДПБ.

"Нужен закон о политических партиях, но я признаю и обращаюсь к Министерству юстиции ― проведите честную перерегистрацию, уберите вы то, что не существует. Ну нету этих 15 партий, оставьте, сколько есть. Кого мы боимся? Пусть лучше новые потом возникнут настоящие", ― предложил политик.

Кроме того, по мнению Гайдукевича, представителям партий необходимо давать должности, чтобы они делом показывали и реализовали, что они могут. "У коммунистов есть возможность на что-то влиять в Минобразования, и мы готовы на любой участок", сказал политик.

"Конкуренция в политическом поле нужна, но в основе должен быть патриотизм, недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям в отношении собственной страны. За это должна быть уголовная ответственность", ― сказал он.

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