Поезд протаранил фуру в Добрушском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Видео инцидента, произошедшего в пятницу 12 февраля, было опубликовано в одном из Telegram-каналов Гомельской области, посвященном автомобильной тематике.

Фура находилась на жд-переезде, горел красный свет. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. На месте работали спасатели – они оттащили разбитую фуру с проезжей части.