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Поезд протаранил фуру в Добрушском районе – видео

12.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Видео инцидента, произошедшего в пятницу 12 февраля, было опубликовано в одном из Telegram-каналов Гомельской области, посвященном автомобильной тематике.

Фура находилась на жд-переезде, горел красный свет. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. На месте работали спасатели – они оттащили разбитую фуру с проезжей части.

 
 
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Грузовой поезд столкнулся с большегрузом в Добрушском районе. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
 
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