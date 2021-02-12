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Поезд протаранил фуру в Добрушском районе – видео
12.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Видео инцидента, произошедшего в пятницу 12 февраля, было опубликовано в одном из Telegram-каналов Гомельской области, посвященном автомобильной тематике.
Фура находилась на жд-переезде, горел красный свет. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. На месте работали спасатели – они оттащили разбитую фуру с проезжей части.
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Грузовой поезд столкнулся с большегрузом в Добрушском районе. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
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