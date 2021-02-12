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Последствия взрыва в супермаркете во Владикавказе сняли с воздуха – видео

12.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Последствия мощного взрыва, в результате которого был разрушен торговый центр во Владикавказе, сняли с дрона. На кадрах видно, как на месте происшествия работают три строительных крана и другая специальная техника. Кроме того, на месте происшествия находятся спасатели МЧС России.

© Sputnik / Виктория Гагкаева
Здание трехэтажного ТЦ обрушилось после взрыва во Владикавказе

В результате мощного взрыва никто не пострадал. 33-летний арендатор Зураб Засеев, проведший ночь на работе, по его словам заснул под утро и проснулся от взрыва. Мужчина сообщил, что самостоятельно выбрался из-под обломков здания и чувствует себя хорошо.

Инцидент произошел в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева. По информации спасательных служб, одноэтажное здание магазина полностью разрушено, возгорания не последовало.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. В подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.

 
 
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В супермаркете Владикавказа прогремел сильный взрыв, после ЧП здание магазина полностью обрушилось. Смотрите на видео, кадры с воздуха снятые после инцидента.
 
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