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Последствия взрыва в супермаркете во Владикавказе сняли с воздуха – видео
12.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Последствия
© Sputnik / Виктория Гагкаева
В результате мощного взрыва никто не пострадал. 33-летний арендатор Зураб Засеев, проведший ночь на работе, по его словам заснул под утро и проснулся от взрыва. Мужчина сообщил, что самостоятельно выбрался из-под обломков здания и чувствует себя хорошо.
Инцидент произошел в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева. По информации спасательных служб, одноэтажное здание магазина полностью разрушено, возгорания не последовало.
По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. В подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.
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В супермаркете Владикавказа прогремел сильный взрыв, после ЧП здание магазина полностью обрушилось. Смотрите на видео, кадры с воздуха снятые после инцидента.
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