Последствия взрыва в супермаркете во Владикавказе сняли с воздуха – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Последствия мощного взрыва , в результате которого был разрушен торговый центр во Владикавказе, сняли с дрона. На кадрах видно, как на месте происшествия работают три строительных крана и другая специальная техника. Кроме того, на месте происшествия находятся спасатели МЧС России.

В результате мощного взрыва никто не пострадал. 33-летний арендатор Зураб Засеев, проведший ночь на работе, по его словам заснул под утро и проснулся от взрыва. Мужчина сообщил, что самостоятельно выбрался из-под обломков здания и чувствует себя хорошо.

Инцидент произошел в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева. По информации спасательных служб, одноэтажное здание магазина полностью разрушено, возгорания не последовало.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. В подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.