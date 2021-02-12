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Scala «на разогреве»: компактный хетчбэк Skoda стал мощнее в исполнении Edition S

12.02.2021 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda объединила усилия с немецким тюнинг-ателье ABT Sportsline в работе над самой специальной версией хетчбэка Scala — Edition S.


И речь идет о самом мощном варианте «пятидверки», которую Skoda представила в конце 2018 года, — на европейском рынке Scala формально пришла на смену Rapid Spaceback. За основу была взята топовая версия Scala Monte Carlo с самым мощным двигателем под капотом — 1,5-литровой турбо-«четверкой». Ее отдачу для Edition S нарастили с 150 до 190 л. с., крутящий момент также подрос на 40 Нм — до 290 Нм.


Пару мотору составляет 6-ступенчатая «механика», но динамические характеристики Scala Edition S не озвучены. Среди прочих доработок — более жесткая спортивная подвеска с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом, скромный обвес из углепластика (передний сплиттер, спойлер и диффузор сзади), оригинальные 18-дюймовые колесные диски от ABT, сиденья с отделкой тканью черного цвета, накладки на педали из нержавеющей стали и прочий мелкий декор в салоне.



Тираж Scala Edition S ограничен 500 экземплярами, причем все они предназначены для немецкого рынка. Прием заказов начнется в ближайшее время, стоимость уже озвучена — 33 790 евро.

 
 
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Компания Skoda объединила усилия с немецким тюнинг-ателье ABT Sportsline в работе над самой специальной версией хетчбэка Scala - Edition S.
 
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