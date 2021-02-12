Михаил Захаров после трех поражений сборной в Казахстане: «Открылись глаза на многое»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о последнем матче команды в Казахстане, а также подвел итоги турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, передает hockey.by.



Фото: hockey.by

— Казахстан сегодня нас переиграл — надо признать это. Соперник нас перебросал, был активнее. К большому сожалению, не под силу нашим игрокам провести три игры на хорошем уровне. Казахстан сегодня проводил первый матч, а мы третий за три дня. Было видно, что соперник быстрее. У них молодая команда, хорошо двигаются ребята. Хотя шансы на победу у нас были, но грубейшие ошибки наших хоккеистов при второй и третьей шайбах… Для меня они не понятны.

— Практически весь овертайм Беларусь провела в своей зоне?

— Потому что нельзя просто отбрасывать шайбу. Если хоккеист забрасывает шайбу в зону противника, надо понимать, что ты с большой вероятностью ее отдашь. А нужно было всего лишь вернуться назад и отдать игроку, который только что вышел с лавки. Казахи сработали четко: вышли из зоны, поменяли состав и забросили. У нас было старое звено, а у них новое — все просто. К сожалению, наши ветераны не справились.

— Как в целом оцените турнир?

— Открылись глаза на многое. В Казахстан мы взяли Константина Кольцова и Сергея Стася. И, думаю, сейчас они уезжают отсюда с другими мыслями. Теперь они должны понять, как двигаться дальше. Все-таки это опытные специалисты, которые и в КХЛ поработали. Без молодежи и школ нам никуда, — сказал Захаров.

Напомним, на турнире в Казахстане Беларусь проиграла все три матча: Казахстану (2:5), резервистам сборной России (2:4) и второй команде Казахстана (2:3 ОТ).