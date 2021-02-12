Кузнецов: Как люди в погонах могут превратить Беларусь в КНДР

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов – о важных заявлениях второго дня «Всебелорусского собрания».





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— В отличие от вчерашних теоретических рассуждений на тему имитационных реформ, то, что проговаривалось сегодня на ВНС, имеет огромное практическое значение, — пишет Петр Кузнецов. — В многочисленных дискуссиях последних месяцев было модно сравнивать нашу ситуацию с Северной Кореей.

Давайте про Северную Корею, только начнем все равно с нас.

Мы сегодня узнали, что в стране «вырезают» крупную торговую сеть , потому что у них картошка не белорусская. В Сети предположили, что это Green: во-первых, их реально трясут; во-вторых, картошка там действительно не белорусская и, что особенно страшно, ее там сортов семь.

Не знаю, насколько так спланировано, но лично у меня эта сеть стойко ассоциируется только с самыми лучшими и качественными продуктами. Там недешево, но там действительно 5-7 сортов картошки, импортной и отменного качества, прекрасные и в отличном состоянии овощи, замечательное мясо ну и вообще.

Я был очень удивлен, когда обнаружил там датское печенье, такое, какое привозил в свое время из Копенгагена матери в подарок.

Я тут на днях купил сеточку на 10 кг белорусской картошки на рынке, почистил кастрюлю и полсеточки уже нету. Потому что половину от того, что чистишь, приходится выбрасывать — эта штука называется «гниль».

И я хожу в Green главным образом потому, что хочу жить по-человечески и питаться по-человечески. Но, если судить по сказанному сегодня, именно за это Green и вырезают: за то, что он продает мне нормальную картошку, а не гниль.

Оставим Green, потому что у нас есть еще один чудесный кейс про человека в погонах, который ябатька, и частный медцентр. Тут речь уже не про «вырезание», а про «выжигание каленым железом». Но самое интересное не в этом, а в том, что человек в погонах, который ябатька, пошел именно в частный медцентр.

Потому что человек в погонах, чиновник, ябатька, и все люди системы, на самом деле, хотят ровно того же, чего хочу и я: жить по-человечески. Именно поэтому они ходят в частные медцентры — чтобы получить качественную услугу. И в Green они тоже ходят поэтому, и в частные рестораны тоже.

Все события последних месяцев, как и риторика ВНС — это история о том, что теперь в Беларуси, по задумке властей, абсолютно всем будут заниматься те самые люди в погонах.

Люди творческие и креативные, способные создать что-то качественное, они по определению не могут быть сторонниками нынешней власти, потому что одна из целей этой власти — подавление личности в угоду подчинению.

В Беларуси бизнес не жаловали никогда. Давным-давно Лукашенко обещал «пожать руку последнему предпринимателю». Относительно спокойные годы его существования были обусловлены лишь тем, что в какой-то момент власти, во-первых, поняли, что бизнес зарабатывает и приносит в казну деньги (26% ВВП — это только малый и средний бизнес).

И, во-вторых, потому что он создает качественные товары и услуги для всех, а жить по-человечески хотят реально все.

Здесь мы постепенно подошли к обещанной Северной Корее. Сейчас, когда угроза власти была прочувствована как осязаемая, принят четкий вектор на уничтожение всего живого и на перераспределение всех сфер жизни в сторону доминирования «людей в погонах».

Когда они «выжгут каленым железом» медцентры и «вырежут» торговые сети, страна останется только с тем, что эти люди смогут создать. И вот именно так, даже не через политику, а через повседневность, Беларусь и станет Северной Кореей — серой, голодной, однообразной, отсталой, марширующей, жестокой и одинокой.

Но есть одно «но». Белорусские «элиты» хотят и умеют (успели научиться) жить по-человечески. Не по-северокорейски, когда главной наградой самому доблестному генералу становится усиленный паёк. А по-европейски: с качественными продуктами, услугами и частными медцентрами, в которые ходит человек в погонах, который ябатька.

В Беларуси — именно они, а не обычные трудяги, самые главные потребители того, что им же предлагают уничтожить: качественных продуктов и услуг, то есть, нормальной человеческой жизни. Захотят ли они этого? Или ситуативно интересы бюрократии и простых людей наконец совпадут в том, что в Северную Корею не хочет никто? Время покажет.