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Беларусь и Россия обсудили сотрудничество по газу на среднесрочный период

12.02.2021 19:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную перспективу.

Рабочая встреча Миллера и Семашко прошла в Санкт-Петербурге.

«На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса», - говорится в сообщении холдинга.

Детали среднесрочного сотрудничества не приводятся. Между тем на встрече могли обсуждаться вопросы, которые могут быть подняты входе скорой встречи Путина и Лукашенко.

 
 
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную...
 
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