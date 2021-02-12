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Беларусь и Россия обсудили сотрудничество по газу на среднесрочный период
Источник материала: АФН
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную перспективу.
Рабочая встреча Миллера и Семашко прошла в Санкт-Петербурге.
«На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса», - говорится в сообщении холдинга.
Детали среднесрочного сотрудничества не приводятся. Между тем на встрече могли обсуждаться вопросы, которые могут быть подняты входе скорой встречи Путина и Лукашенко.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную...
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