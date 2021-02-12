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В России мать оставила троих детей голыми ночью в лесу

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России мать оставила троих детей голыми ночью в лесу

В Новой Москве женщина пыталась убить трех своих детей, раздев их догола в лесу и оставив там на 15-градусном морозе. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Случай произошел 11 февраля. О нем в полицию сообщил очевидец.

Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину также госпитализировали. Будет проведена проверка ее психического состояния.

Сейчас следователи занимаются поиском родственников детей и устанавливают все детали происшествия.

Как минимум один ребенок находится в тяжелом состоянии. Его подключили на искусственную вентиляцию легких.

Возбуждено дело по статье УК России «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».

Фото: Depositphotos


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В Новой Москве женщина пыталась убить трех своих детей, раздев их догола в лесу и оставив там на 15-градусном морозе. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом...
 
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