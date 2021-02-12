5 языков любви, или как выражать свои чувства правильно

Источник материала: ОНТ

В любых отношениях может наступить период, когда мужчина и женщина в паре не слышат друг друга, и каждый их партнеров чувствует себя ненужным и нелюбимым. Почему же двум любящим людям так тяжело прийти к взаимопониманию? На этот вопрос отвечает Гэри Чэмпен в своей книге «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику». Автор считает, что дело в том, что мы разговариваем на разных языках любви с нашими близкими.

Чэмпен выделяет пять способов, как люди выражают свою любовь, — пять языков любви. И то, какой именно язык является ведущим для нас, зависит от многих причин, в том числе и от родительской семьи, воспитания и особенностей характера и темперамента. Но что же делать, если партнер любит и воспринимает любовь иначе? Как показать ему свои чувства? Нужно понять, что это за язык и учиться говорить и на нем тоже. В отношениях это должно быть взаимно.

Итак, что же это за языки любви?

Слова

Нежные слова любви и ободряющие слова похвалы и поддержки – это то, чего не хватает многим людям. Особенно тем, кого мало хвалили в детстве, или же наоборот тем, кому родители часто говорили приятные слова, и они привыкли, что именно так и выражается любовь.

В таком случае человеку необходимо, чтобы партнер не просто ценил и уважал его, но и умел это сказать, напоминал об этом. Более того, каждый из нас часто сомневается в себе и своих силах, а слова поддержки и нежные комплименты способны окрылить, ободрить и придать уверенности в себе.





Слова как язык любви – это комплименты, признания в чувствах, похвала и поддержка, умение просить прощение и объясняться. Не прячьтесь за вашей некрасноречивостью. Если вам сложно подобрать слова, чтобы порадовать свою половинку, попробуйте позаимствовать этот навык из литературы, музыки и кино. Поверьте, любимый человек оценит любое нежное слово, сказанное вами. Главное, чтобы это было действительно искренне.

Время

Проводить с кем-то свое время – это значит полностью уделять ему свое внимание, расставлять приоритеты в пользу этого человека. Неудивительно, ведь время – бесценный ресурс, отдавая которой, мы дарим часть своей жизни. При этом стоит понимать, что проводить время вместе – это не просто сидеть рядом и уткнуться в свои смартфоны, а общаться, слышать и понимать друг друга, делить общие впечатления.

Если на языке слов важно уметь говорить, что он ценен и важен, то для человека, которому важно время, ценность проявляется в том, что его слышат и понимают. Кроме того, такому человеку важно понимать, что он находится на первых позициях в списке приоритетов, и что его половинка с удовольствием стремиться проводить время с ним.





Находясь вместе с партнером, старайтесь смотреть ему или ей прямо в глаза, установите тесный контакт. Не отвлекайтесь на посторонние дела, телефонные звонки и сообщения, разделите увлечения вашей половинки. Помните, что, когда вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания. А они, в свою очередь, могут стать неисчерпаемым источником радости и помогают скрепить союз.

Подарки

Если любить – это значит отдавать, то подарки становятся самым простом способом показать любовь. Подарок – овеществленное проявление чувств. Купленные или сделанные своими руками – в таком случае материальные затраты не являются главным мерилом отношения к любимому человеку. Здесь важнее ваша заинтересованность в том, чтобы подарок действительно порадовал партнера, то, сколько времени вы потратили на подготовку, сколько любви в него вложили.





Если вы не знаете, что подарить своей половинке, будьте чуточку внимательнее в разговорах: наверняка ваш партнер упоминал о своих желаниях, маленьких мечтах; выберите что-то, что отвечает его вкусам и увлечениям. И обязательно уделите внимание презентации и упаковке подарка – даже в это можно вложить всю вашу любовь и теплое отношение к человеку. Вы не представляете, как это важно.

Помощь

Помогать – это значит делать что-то для своей второй половинки, проявлять свою заботу. Она требует сил и времени, а значит очень хорошо может показать ваши чувства. Это помощь в домашних делах или решении личных вопросов, разделение обязанностей или даже просто встретить с работы и помочь донести тяжелую сумку. Помощь – это всегда действия, а не просто слова и понимающие кивания.

Если каждый из партнеров с охотой и удовольствием помогают друг другу, жизнь обоих становится легче, и каждый начинает чувствовать себя нужным и важным, чувствует уважение к себе и своим усилиям, ощущает заботу и внимание.





Прикосновения

С точки зрения психологии, прикосновения важны каждому человеку. Но есть те, для прикосновения являются главным языком любви. Таким людям очень важно держаться за руки, нужно, чтобы их постоянно обнимали, целовали, трогали. Тактильные рецепторы для таких людей являются определяющими. При этом, если вас сильно привлекают интимные отношения, это совсем не означает, что прикосновения – это ваш язык любви.





Прислушивайтесь к партнеру и тому, что именно ему нравится, проявите нежность, тепло и уважение. Не ограничивайтесь интимом. Мимолетные прикосновения в течение дня имеют большое значение: положить руку на плечо, погладить по голове, обнять и поцеловать в щеку на прощание – это помогает ощущать любовь.

Как распознать свой главный язык любви?

Конечно, любому человеку важны все перечисленные языки любви, но один или два из них точно будут главными. Если вы сомневаетесь в том, какой язык любви ваш, обратите внимание на следующее.

1. Вспомните, что обычно ранит вас больше всего в отношениях с близкими людьми? Обидные слова, редкие встречи, отсутствие заботы, объятий или подарков? И так далее. То, что обижает нас больше всего – и есть наш язык любви.

2. Обратите внимание на то, как вы выражаете свою любовь партнеру. Часто мы говорим и делаем именно то, чего ожидаем в ответ.

3. Если вы на данный момент свободны, попробуйте пофантазировать о своем идеальном партнере. Какой он? Что он делает, чтоб вы чувствовали его любовь? Это поможет вам найти ключ к своему языку.

Как распознать главный язык любви своего партнера?

Узнать его язык можно несколькими способами. Самое простое – спросить напрямую о потребностях своей половинки и с интересом выслушать. Второй вариант – прислушаться к претензиям любимого человека, ведь именно критика может стать ценным источником информации. Конечно, в том случае, если потребности партнера важны для вас. В такой ситуации не кидайтесь в ответные претензии, а предложите вариант решения. Тогда от ссоры не останется и следа, а в отношениях наступит время для любви и благодарности.





Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram