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70-летний дворник из Томска ответил на вопрос о любви цитатой The Beatles и стал звездой Сети
Источник материала: ОНТ
В Томске (Россия) местный телеканал ТВ2 обратился к 70-летнему дворнику Виталию с вопросом о любви. Романтичный пенсионер ответил цитатой The Beatles и покорил этим пользователей Сети.
Журналисты в рамках сюжета ко Дню всех влюбленных спросили у Виталия, нуждается ли любовь в материальных доказательствах.
Мужчина также признался, что обязательно будет отмечать 14 февраля. В этот день пенсионер планирует читать «Путь Дзэн» Алана Уотса. Дворник пояснил, что в этой книге много пояснений о любви.
В конце ролика Виталий представился по-французски и отправился работать.
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В Томске (Россия) местный телеканал ТВ2 обратился к 70-летнему дворнику Виталию с вопросом о любви. Романтичный пенсионер ответил цитатой The Beatles и покорил этим...
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