70-летний дворник из Томска ответил на вопрос о любви цитатой The Beatles и стал звездой Сети

Источник материала: ОНТ

В Томске (Россия) местный телеканал ТВ2 обратился к 70-летнему дворнику Виталию с вопросом о любви. Романтичный пенсионер ответил цитатой The Beatles и покорил этим пользователей Сети.

Журналисты в рамках сюжета ко Дню всех влюбленных спросили у Виталия, нуждается ли любовь в материальных доказательствах.

Мужчина также признался, что обязательно будет отмечать 14 февраля. В этот день пенсионер планирует читать «Путь Дзэн» Алана Уотса. Дворник пояснил, что в этой книге много пояснений о любви.

В конце ролика Виталий представился по-французски и отправился работать.



На YouTube видео с романтичным дворником набрало свыше 44 тысяч просмотров и более 200 комментариев. Большинство пользователей восхитились жизнерадостным интервью и похвалили Виталия.

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