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В Минсвязи рассказали, опасна ли технология 5G для населения

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минсвязи рассказали, опасна ли технология 5G для населения

В Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения граждан пояснили, что технология 5G безопасна для населения. Информацию разместили на сайте Минсвязи.

Чтобы избежать возможное негативное влияние, при размещении базовых станций учитывается распределение электромагнитного излучения.

По информации Минздрава, исследования о влиянии электромагнитного излучения станций 5G на здоровье человека в нашей стране не проводились. Однако вопросы безопасности электромагнитного излучения регулируются специфическими эпидемиологическими требованиями, установленными Совмином.

Фото: Getty Images

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В Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения граждан пояснили, что технология 5G безопасна для населения. Информацию разместили на сайте Минсвязи....
 
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