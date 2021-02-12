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В Минсвязи рассказали, опасна ли технология 5G для населения
Источник материала: ОНТ
В Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения граждан пояснили, что технология 5G безопасна для населения. Информацию разместили
Чтобы избежать возможное негативное влияние, при размещении базовых станций учитывается распределение электромагнитного излучения.
По информации Минздрава, исследования о влиянии электромагнитного излучения станций 5G на здоровье человека в нашей стране не проводились. Однако вопросы безопасности электромагнитного излучения регулируются специфическими эпидемиологическими требованиями, установленными Совмином.
Фото: Getty Images
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В Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения граждан пояснили, что технология 5G безопасна для населения. Информацию разместили на сайте Минсвязи....
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