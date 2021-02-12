В Минсвязи рассказали, опасна ли технология 5G для населения

Источник материала: ОНТ

В Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения граждан пояснили, что технология 5G безопасна для населения. Информацию разместили на сайте Минсвязи.

Чтобы избежать возможное негативное влияние, при размещении базовых станций учитывается распределение электромагнитного излучения.

По информации Минздрава, исследования о влиянии электромагнитного излучения станций 5G на здоровье человека в нашей стране не проводились. Однако вопросы безопасности электромагнитного излучения регулируются специфическими эпидемиологическими требованиями, установленными Совмином.

Фото: Getty Images

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