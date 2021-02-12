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Подведем первые итоги ВНС в прямом эфире ОНТ

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подведем первые итоги ВНС в прямом эфире ОНТ

Информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания второй день подряд осуществляет наш телеканал. Несмотря на то, что форум завершен, обсуждение продолжится в вечернем эфире ОНТ. Сразу после итогового выпуска новостей — в прямом эфире специальное ток-шоу, где делегаты и эксперты расскажут, какие выводы сделаны на фоне важнейшего политического события страны!

Смотрите сегодня 12 февраля сразу после "Наших новостей" в эфире ОНТ и на сайте ONT.BY.

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Теги: Новости
 
 
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Информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания второй день подряд осуществляет наш телеканал. Несмотря на то, что форум завершен, обсуждение...
 
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