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Подведем первые итоги ВНС в прямом эфире ОНТ
Источник материала: ОНТ
Информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания второй день подряд осуществляет наш телеканал. Несмотря на то, что форум завершен, обсуждение продолжится в вечернем эфире ОНТ. Сразу после итогового выпуска новостей — в прямом эфире специальное ток-шоу, где делегаты и эксперты расскажут, какие выводы сделаны на фоне важнейшего политического события страны!
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Информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания второй день подряд осуществляет наш телеканал. Несмотря на то, что форум завершен, обсуждение...
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