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В России обнаружили стаю бездомных собак голубого цвета
Источник материала: ОНТ
В российском городе Дзержинск была обнаружена стая собак, шерсть которых была окрашена в голубой цвет. Снимки животных появились в группе «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте». Алексей Ганин, автор поста,
Как
На территории предприятия «Дзержинское оргстекло», которое в 2015 году признали банкротом, располагается много заброшенных зданий.
Фото: Алексей Ганин/«ВКонтакте»
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В российском городе Дзержинск была обнаружена стая собак, шерсть которых была окрашена в голубой цвет. Снимки животных появились в группе «Подслушано Дзержинск» в...
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