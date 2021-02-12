В России обнаружили стаю бездомных собак голубого цвета

Источник материала: ОНТ

В российском городе Дзержинск была обнаружена стая собак, шерсть которых была окрашена в голубой цвет. Снимки животных появились в группе «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте». Алексей Ганин, автор поста, пояснил , что псы были замечены вблизи завода «Дзержинского оргстекла».

Как уточняет «РИА Новости», животные могли испачкаться в остатках химикатов. К примеру, бездомные собаки могли изваляться в остатках медного купороса в одном из корпусов завода.

На территории предприятия «Дзержинское оргстекло», которое в 2015 году признали банкротом, располагается много заброшенных зданий.

Фото: Алексей Ганин/«ВКонтакте»

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