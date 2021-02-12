Снег, метель и гололедица. Прогноз погоды на 13 февраля

Источник материала: ОНТ

В нашу страну пришел очередной, третий за неделю, циклон по имени «Волкер». В выходные сложные погодные условия сохранятся. Обстановка на дорогах тоже непростая.

13 февраля погодные условия сформирует ветреная западная часть циклона с центром над Брянской областью России. Будет пасмурно, очень ветрено, снег и метель. Хуже всего ситуация будет на юго-востоке.

В субботу облачно. Во многих районах снег, метель, на дорогах снежные заносы, ночью и утром по юго-востоку страны сильный снег. Влажность до 90%. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, на большей части страны сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура от -14°C по западу, до -17°C мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 6-8 градусов прохладнее. В середине дня – от -5°C ниже ноля по Гродненской области до -15°C по Гомельской. К вечеру – от -3°C по западу до -14°C по востоку.

В воскресенье скажется влияние атмосферного фронта. С севера Европы он принесет нам кратковременный снег, северо-западный порывистый ветер и слабую метель. Температура ночью от -5°C по западу до -17°C по востоку, днем -4°C…-10°C мороза, в западных районах потеплее – -1°C …-3°C ниже нуля. В начале новой недели погода изменится. Из-за облаков выглянет солнце, снегопады прекратятся, но усилятся морозы.

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