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Российские актеры, которые ушли в монастырь

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российские актеры, которые ушли в монастырь

Люди редко кардинально меняют ход своей жизни. Актерская профессия кажется многим очень привлекательной: слава, поклонники, гонорары. Тем более удивительны истории, когда от этой профессии отказываются ради того, чтобы уйти в монастырь.

Леонида Каюров родился в 1956 году. Ему пророчили прекрасное будущее: яркие роли в театре, приглашения в кино. В 24 года актер осознанно крестился, а через год женился. Его супруга была набожной, пела в церковном хоре. Для родственников решение Леонида уйти в монастырь стало шоком, его пытались уговорить не делать этого, но молодой человек был настроен серьезно. Окончив Московскую духовную семинарию, он стал дьяконом.  


Владимир Заманский сыграл более 100 ролей. После того, как оставил профессию, актер занялся домашним хозяйством и чтением проповедей в храме, а также выступлениями на религиозном радио.


Александр Михайлов запомнился главной ролью в фильме «Формула любви». Но вместо того, чтобы продолжить разбивать сердца поклонниц, актер окончил Православный гуманитарный университет и посвятил свою жизнь религии. В его новой жизни осталось место и для творчества – они с супругой выступают на фестивалях духовной песни.


Сын актрисы Екатерины Васильевой пошёл по её стопам. Мальчик снимался в кино с детства, стал успешным актером. В религию Дмитрий Рощин тоже пошёл за мамой. Когда актриса оставила карьеру и ушла в монастырь, сын сделал то же самое. 


Сергей Стеблов – единственный сын известного актера Евгения Стеблова. Сергей проявил себя как талантливый актер, сценарист и режиссер. В интервью он признался, что с детства мечтал поступить в семинарию, что в итоге и сделал. Сейчас он служит в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре. 




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Люди редко кардинально меняют ход своей жизни. Актерская профессия кажется многим очень привлекательной: слава, поклонники, гонорары. Тем более удивительны...
 
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