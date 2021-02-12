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Итоги ВНС и выступления Лукашенко активно комментирует мировая пресса

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги ВНС и выступления Лукашенко активно комментирует мировая пресса

Речь Президента на Всебелорусском народном собрании вызвала живой и предсказуемо разноречивый отклик в прессе. Вот уже второй день на страницах газет, интернет-порталах и в эфире зарубежных телеканалов журналисты обсуждают форум. 


Выступление Главы государства можно изучать по заголовкам мировой прессы. И в каждой стране в публикациях, естественно, акцент – на определённом контексте. В России и Украине весомая часть эфира уже второй день посвящена белорусскому форуму. Его обсуждали в программах на украинских телеканалах «Наш» и общественном UA: Перший. Российские журналисты затрагивали, конечно, вопрос того, какая роль отведена России в будущем Беларуси. Материалы вышли в итоговых программах «Вести» на канале Россия и «Время» на Первом канале. Дискуссию вели и в студии телеканалов РБК и НТВ. Что называется, «по факту» о форуме сообщили в эфире международного телеканала «Мир» и на аналитическом портале о Евразийском регионе – «Евразия. Эксперт». Реакция последовала и от европейских СМИ. Детально проанализировала слова Главы государства и разобрала на цитаты русская служба ВВС. При этом открыто заявила о том, что «масштабных уличных акций в стране не произошло», несмотря на призывы оппозиции к сторонникам выйти на улицы. О повестке форума рассказали в студии и журналисты Euronews. Вслед за новостным каналом американской сети SBC Александра Лукашенко называют «сильной личностью» десятки журналистов в своих репортажах: France 24, общеевропейская медиа сеть EURACTIV.  Интерес к политической и общественной жизни Беларуси проявили и в Азии: индийский новостной канал Republic TV и международная телекомпания «Аль Джазира».

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Речь Президента на Всебелорусском народном собрании вызвала живой и предсказуемо разноречивый отклик в прессе. Вот уже второй день на страницах газет,...
 
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