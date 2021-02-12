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Минэнерго: резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер
Источник материала: ОНТ
Министерство энергетики Беларуси
Подчеркивается, что Еврокомиссия не имела убедительных аргументов и даже не дождалась предварительного отчета экспертов ENSREG, которые в рамках партнерского обзора на днях посетили станцию. Тем не менее, Европарламент, вопреки принципам «непредвзятости и объективности», принял политизированное решение.
Минэнерго называет это примером двойных стандартов, далеких от реального положения дел и объективной оценки.
Фото: БЕЛТА
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Министерство энергетики Беларуси отмечает в своем Telegram-канале, что резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Подчеркивается,...
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