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Минэнерго: резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минэнерго: резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер

Министерство энергетики Беларуси отмечает в своем Telegram-канале, что резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер.

Подчеркивается, что Еврокомиссия не имела убедительных аргументов и даже не дождалась предварительного отчета экспертов ENSREG, которые в рамках партнерского обзора на днях посетили станцию. Тем не менее, Европарламент, вопреки принципам «непредвзятости и объективности», принял политизированное решение.

Минэнерго называет это примером двойных стандартов, далеких от реального положения дел и объективной оценки.

Фото: БЕЛТА

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Министерство энергетики Беларуси отмечает в своем Telegram-канале, что резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Подчеркивается,...
 
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