|
Следы старейшей письменности славян найдены чешскими археологами
Источник материала: ОНТ
Чешские археологи обнаружили старейшую находку, археологически подтверждающую, что письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом
Находка обнаружена в районе города Бржецлав на юго-востоке Чехии.
Данные руны обычно вырезались или высекались на дереве, костях или камнях и считаются письменностью древних германцев. Они были в обиходе первые 12 веков нашей эры. Позже это письмо у народов Северной Европы заменила латиница.
Специалист предполагает, что найденное на раскопках ребро, возможно, стоит рассматривать как учебное пособие для древних. Эксперт также отметил, что находка дает повод усомниться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы.
Фото: Victor Goryachev, Russian Look, Globallookpress
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чешские археологи обнаружили старейшую находку, археологически подтверждающую, что письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом сообщает РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)