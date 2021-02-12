Следы старейшей письменности славян найдены чешскими археологами

Источник материала: ОНТ

Чешские археологи обнаружили старейшую находку, археологически подтверждающую, что письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачека.

Находка обнаружена в районе города Бржецлав на юго-востоке Чехии.

Данные руны обычно вырезались или высекались на дереве, костях или камнях и считаются письменностью древних германцев. Они были в обиходе первые 12 веков нашей эры. Позже это письмо у народов Северной Европы заменила латиница.

Специалист предполагает, что найденное на раскопках ребро, возможно, стоит рассматривать как учебное пособие для древних. Эксперт также отметил, что находка дает повод усомниться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы.

Фото: Victor Goryachev, Russian Look, Globallookpress









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