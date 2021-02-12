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Следы старейшей письменности славян найдены чешскими археологами

12.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следы старейшей письменности славян найдены чешскими археологами

Чешские археологи обнаружили старейшую находку, археологически подтверждающую, что письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачека.

Находка обнаружена в районе города Бржецлав на юго-востоке Чехии.

Данные руны обычно вырезались или высекались на дереве, костях или камнях и считаются письменностью древних германцев. Они были в обиходе первые 12 веков нашей эры. Позже это письмо у народов Северной Европы заменила латиница.

Специалист предполагает, что найденное на раскопках ребро, возможно, стоит рассматривать как учебное пособие для древних. Эксперт также отметил, что находка дает повод усомниться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы. 

Фото: Victor Goryachev, Russian Look, Globallookpress



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Чешские археологи обнаружили старейшую находку, археологически подтверждающую, что письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом сообщает РИА...
 
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