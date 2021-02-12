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МВД: в Минске пресечена попытка вывоза белорусок в Москву для занятия проституцией
Источник материала: ОНТ
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми предотвратили попытку вывоза девушек из Минска в Москву для занятия проституцией,
Группа была задержана в одном из спальных микрорайонов Минска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ФОТО: БЕЛТА
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми предотвратили попытку вывоза девушек из Минска в Москву для занятия проституцией,...
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