|
Украина и SpaceX ведут переговоры о совместном запуске спутника
Источник материала: ОНТ
Украина и американская частная компания SpaceX ведут переговоры о возможности совместного запуска спутника дистанционного зондирования земли «Сич 2-30». Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский в эфире телеканала «Первый деловой»,
Ранее министр говорил о том, что запуск спутника – это поручение президента Владимира Зеленского.
По словам министра, спутник «практически готов». Осталось провести окончательный анализ и провести проверку к запуску. Он планируется в декабре текущего года.
Уруский отметил, что Украина обладает мощными предприятиями и конструкторскими бюро, поэтому может каждый год запускать спутники на орбиту.
Спутник «Сич 2-30» будет использоваться для получения цифровых изображений поверхности и мониторинга параметров ионосферы Земли.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина и американская частная компания SpaceX ведут переговоры о возможности совместного запуска спутника дистанционного зондирования земли «Сич 2-30». Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)