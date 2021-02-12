Украина и SpaceX ведут переговоры о совместном запуске спутника

Источник материала: ОНТ

Украина и американская частная компания SpaceX ведут переговоры о возможности совместного запуска спутника дистанционного зондирования земли «Сич 2-30». Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский в эфире телеканала «Первый деловой», передает РИА «Новости».

Ранее министр говорил о том, что запуск спутника – это поручение президента Владимира Зеленского.

По словам министра, спутник «практически готов». Осталось провести окончательный анализ и провести проверку к запуску. Он планируется в декабре текущего года.

Уруский отметил, что Украина обладает мощными предприятиями и конструкторскими бюро, поэтому может каждый год запускать спутники на орбиту.

Спутник «Сич 2-30» будет использоваться для получения цифровых изображений поверхности и мониторинга параметров ионосферы Земли.

Фото: Getty Images

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