Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts

Роналду первым в мире "собрал" 500 млн подписчиков в соцсетях Больше всего поклонников у португальского футболиста – в соцсети Instagram: там на него подписаны более 260 миллионов пользователей.