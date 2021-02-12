Источник материала: Хартия'97

«Прямой путь в Венесуэлу»: На Россию надвигается дефицит сахара 12.02.2021, 19:26

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Скоро сахар начнет исчезать с российских полок, предупреждают участники рынка.

Бронепоезд российской экономики, встав на рельсы госрегулирования цен, на всех парах помчался в сторону Венесуэлы, пишет finanz.ru .

На российском рынке сахара после заморозки цен назревает кризис, и к июлю-августу потребители могут столкнуться с дефицитом на полках магазинов, рассказали VTimes шестеро участников продовольственного рынка, в том числе четыре сотрудника компаний, торгующих сахаром.

В декабре правительство РФ директивно запретило продавать сахар дороже 36 рублей за кг в опте и 45 рублей - в рознице. Разобраться с рынком чиновникам приказал президент РФ Путин, по мнению которого продукты подорожали из-за попыток «подогнать внутренние цены под мировые».

В результате сахар в России стал едва ли не самым дешевым в мире. При этом производство в нынешнем сезоне - рекордно низкое за пять лет, а кроме того, дешевый сахар по льготным ценам активно скупает Казахстан.

В самом Казахстане сахар стоит 45 рублей за кг в опте (257 тенге), тогда как России - цена на 20% ниже.

Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, говорит один из VTimes.

Сахар по 36 рублей - замороженной правительством оптовой цене - продавать никто не хочет и не будет, уверен другой собеседник издания.

Проблема заключается в том, что нет понимания, сколько реально сахара есть в стране, говорит сотрудник торговой сахарной компании.

Сколько вывозится в Казахстан также определить невозможно: ФТС фиксирует железнодорожный экспорт, но поставки идут и автотранспортом, поэтому реальной картины по экспорту не видит никто - у нас «единое экономическое пространство», единодушны три источника VTimes.

Официальная статистика говорит о том, что на начало сезона 2020/2021 переходящие запасы сахара превышали 1,6 млн тонн. На конец сезона должно оставаться около 600 тысяч тонн сахара, но он распределен неравномерно по стране: где-то будет в наличии, где-то нет, и не факт, что его владельцы готовы будут предложить его рынку, предупреждает руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз.

Другой фактор риска - сколько площадей аграрии засеют под сахарную свеклу, беспокоится он. «Переходящие запасы будут рекордно низкими, а аграрии хорошо если не сократят посевы под сахарную свеклу», - соглашается топ-менеджер компании из сахарной отрасли.

Минсельхоз заверят, что под сахарную свеклу в 2021 году планируется засеять почти 1,1 млн га - на 14,4% больше предыдущего года. Это позволит собрать не менее 40 млн тонн свеклы и получить из нее около 6 млн тонн сахара.

Но чтобы посадить свеклу, удобрения в почву надо было вносить осенью, а в неподготовленную уже давно никто не сеет, возражают двое собеседников VTimes из отрасли, вряд ли посевные площади будут выше прошлогодних.

Политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не случилось в рыночных условиях, возмущается сотрудник торговой сахарной компании.

Реагирование в ручном режиме, тем более фиксирование цен - «прямой путь к венесуэлизации экономики», соглашается Гомоз: рынок должен регулироваться рыночными методами, желательно долгосрочными.

Одной из мер по сдерживанию цен в моменте мог бы стать целевой выпуск сахара из Росрезерва, считает один из собеседников VTimes.

Сахар-песок и масло подсолнечное отпускаются участникам соглашений, производство сохраняется, не согласен представитель Минпромторга.

Причин для возникновения дефицита нет, считают ведомстве. Ту же позицию занимает Минсельхоз. Предприятия отрасли отгружают сахар в количествах, полностью обеспечивающих потребности рынка, заявили в министерстве.

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