Источник материала: Хартия'97

Еврокомиссия: Отношения с Россией достигли самой низкой точки 5 12.02.2021, 18:54

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Пресс-секретарь Европейской комиссии по международным делам прокомментировал высказывание Лаврова.

Отношения с Россией достигли самой низкой точки, - так в пятницу, 12 февраля, пресс-секретарь Европейской комиссии по международным делам Петер Стано прокомментировал высказывание главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, согласно которому Москва готова разорвать отношения с Европейским союзом. Об этом сообщает «Польское радио» .

«Независимо от того, сказал Лавров то или иное, независимо от того, как Кремль пытался отступить от этого, для ЕС важно то, что состояние отношений между Содружеством и Россией не очень хорошее. Фактически оно достигло самой низкой точки», - заявил Стано.

«Мы устанавливаем отношения с другими странами на основе ценностей, наших интересов, уважения к международному праву и обязательств, которые мы взяли на себя. [...] Всякий раз, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу, [...] Россия давала понять, что не готова идти в этом направлении… По разным сигналам, а не только, основываясь на одном интервью», - резюмировал представитель Еврокомиссии.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил в телевизионном интервью, что Москва готова разорвать отношения с ЕС в случае санкций, которые будут угрожать ее экономике. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», - добавил он.

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