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«Наша возьме!»

12.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Наша возьме!»

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  • 12.02.2021, 18:41
  • 1,809
«Наша возьме!»
иллюстрационное Фото

Жители Гомеля передают «привет» участникам антинародного шабаша.

Сегодня — 188 день непрерывного протеста в Беларуси. Жители Гомеля передали привет участникам антинародного шабаша, пишет телеграм-канал «Баста».

Белорусы вышли на акцию с национальными флагами и плакатом «Наша возьме!».


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Теги: Гомель
 
 
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Жители Гомеля передают «привет» участникам антинародного шабаша.
 
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