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«Наша возьме!»
Источник материала: Хартия'97
«Наша возьме!»
Жители Гомеля передают «привет» участникам антинародного шабаша.
Сегодня — 188 день непрерывного протеста в Беларуси. Жители Гомеля передали привет участникам антинародного шабаша, пишет телеграм-канал
Белорусы вышли на акцию с национальными флагами и плакатом «Наша возьме!».
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Жители Гомеля передают «привет» участникам антинародного шабаша.
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