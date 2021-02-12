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Минэнерго: Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер

12.02.2021 19:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Принятая накануне резолюция Европейского парламента по вопросу безопасности Белорусской АЭС «носит сугубо политизированный характер», считает Министерство энергетики.

Минэнерго: Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер

«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности. — ред.), которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам "объективности и непредвзятости", принял откровенно политизированное решение», — говорится в сообщении пресс-службы энергетического ведомства.

Принятая резолюция, полагают в Минэнерго, является наглядным примером «двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел». Такой подход «вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС».

«Несмотря на неоднократные попытки литовских и других европейских политиков продемонстрировать "неготовность Беларуси идти на диалог по вопросам безопасности БелАЭС", наша страна поступательно продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, в том числе с ENSREG, — отметили в министерстве. — В рамках партнерского обзора представители этой организации посетили площадку атомной станции 9—10 февраля и на месте ознакомились, как реализуются мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС: посетили все интересующие объекты станции, изучили соответствующие материалы, получили ответы на поставленные вопросы. Как отметили сами эксперты, белорусская сторона максимально содействовала их работе на БелАЭС, все задачи в рамках визита экспертной группы на станцию были выполнены».

Резолюция по вопросу безопасности БелАЭС была принята 11 февраля на пленарном заседании Европарламента. Среди прочего в резолюции выражается озабоченность по поводу расположения БелАЭС в непосредственной близости от Литвы и других стран ЕС, а также тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

Европарламент выразил глубокое сожаление началом коммерческой эксплуатации АЭС, намеченным на весну 2021 года, и подчеркнул необходимость выполнения всех рекомендаций ENSREG по безопасности до этого момента. Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах».

Европарламентарии поддержали усилия по изучению потенциальных способов противодействия коммерческому импорту электричества, производимого АЭС третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности, в том числе БелАЭС. Они также обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества от БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в госкорпорацию «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в коммерческую эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

 
 
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Принятая накануне резолюция Европейского парламента по вопросу безопасности Белорусской АЭС «носит сугубо политизированный характер», считает Министерство...
 
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