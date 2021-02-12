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Зуб и туфли для стриптиза: белорусы показали самые нелепые подарки от бывших

12.02.2021 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk предложил белорусам поделиться самыми странными подарками от своих бывших в обмен на возможность выиграть сертификат. Уже в первый день акции, 11 февраля, принесенные подарки оказались действительно неоднозначными.

Например, девушка принесла в футляре-сердечке зуб своего бывшего парня: «Я работаю стоматологом. Бывшему молодому человеку удалили зуб, он положил его в футляр для кольца и вручил мне в ресторане. Сказать, что я была шокирована — ничего не сказать».

Зуб и туфли для стриптиза: белорусы показали самые нелепые подарки от бывших

Другая девушка оставила в ТРЦ туфли на здоровенном каблуке и платформе — в них обычно танцуют стриптиз. Историю появления этого подарка девушка объяснила так: «Я занимаюсь брейк-дансом. Бывший молодой человек подарил туфли со словами: “Я хочу, чтобы ты танцевала только стриптиз и только для меня”. Молодой человек в этот же день был послан в дорогу без возврата, а туфли остались».

Зуб и туфли для стриптиза: белорусы показали самые нелепые подарки от бывших

Кроме этого, белорусы приносят и безобидные подарки, которые чем-то не угодили: например, миксер и фен. Видимо, не прошли по критерию романтичности. Также оставили напольные весы, зубную щетку, тест на беременность с дорисованной второй полоской, а также амулет «уже бывших отношений».












В Galleria Minsk отметили, что чаще всего на стенде в шутку спрашивают, можно ли оставить детей от бывших.

Зуб и туфли для стриптиза: белорусы показали самые нелепые подарки от бывших

Также в ТРЦ можно оставить вещи бывших, которые передадут благотворительной организации Kali Laska.

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Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk предложил белорусам поделиться самыми странными подарками от своих бывших в обмен на возможность выиграть сертификат. Уже...
 
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