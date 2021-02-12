ОМОН со стрельбой задержал в Минске российских сутенеров













Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Миногорисполкома пресекли канал поставки в Москву молодых белорусок.





Семерых мужчин задержали при поддержке ОМОНа в одном из спальных районов Минска в момент отъезда в Россию.





Один из них попытался скрыться на машине, для остановки авто милиционеры применили табельное оружие.





Российские сутенеры приехали в белорусскую столицу для вербовки молодых девушек. У каждого была своя роль: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором "товара". Мужчины обещали белорускам высокие заработки.





Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, нарушителям грозит до шести лет лишения свободы. Хотя белоруски ехали на заработк по доброй воле. И во многих странах мира вообще не поймут, в чем тут криминал.



