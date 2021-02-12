На ВНС делегат голосовала против, но решение оказалось единогласным

“Прибило к земле”

Собеседница отмечает, что мнение людей никого не интересовало, никаких обсуждений не было.









— Это собрание в очередной раз всех нас прибило к земле. Я верила до последнего, что дадут высказаться. Может, потому, что Канопацкая сказала. И меня это слегка приободрило.





У меня сложилось ощущение, что я на свадьбе, где куча родственников и начинается: “Счастья, здоровья, а как семья, дети и в общем спасибо, что все мы здесь сегодня собрались”. А по какому поводу, собственно, и забыли.





Барсукову на Окрестина не говорили про избиения





Рядом с Ольгой Тесаковой на ВНС сидел помощник Лукашенко по Минску и бывший замглавы МВД Александр Барсуков.





— Мы должны были сидеть исключительно на своих местах. И он был вынужден полтора дня слушать мои язвительные комментарии по поводу выступающих и программы.





В личной беседе с Барсуковым депутатка вспомнила о том, что тот отрицал насилие на Окрестина после выборов. Хотя приезжал туда лично.





— Я так поняла, что была запись его визита и ему на самом деле люди при прямом вопросе сказали, что их не били. По крайней мере, это то, что я знаю с его слов. Было бы интересно увидеть эту запись. Мне кажется, это правильно, если она существует, её опубликовать, чтобы снизить градус социальной напряжённости. Потому что, если это действительно не враньё, то чего этого стыдиться и стесняться?





Ни голоса, ни слова





Выступить у Ольги Тесаковой так и не получилось. Делегат рассчитывала поднять три вопроса. Первый — почему нет подробного отчёта Минэкономики о том, по каким причинам не выполнена программа социально-экономического развития на прошлую пятилетку.





— Второй вопрос — по изменению в Конституцию. Если всё так хорошо, если люди, сидящие там [во власти. — Еврорадио], представляют собой силу, за ними правда, то чего им боятся? Я хотела предложить провести новые выборы честно и открыто с действующей Конституцией.





Третий не озвученный тезис касается освобождения политзаключённых. Кроме того, по некоторым вопросам Ольга Тесакова голосовала против, но оказалось, что решения по ним на ВНС приняты единогласно.





Хотя не все желающие высказались, зато все узнали повестку организаторов.





— Пророссийская повестка. Достаточно чёткая, понятная. Китай нам сегодня махал рукой. Обозначили, по факту, главных союзников. Я так понимаю, это те страны, от которых мы ём редитов.





При всём этом было неоднократно подчёркнуто, что у Беларуси будет свой особый путь. Говорилось как лозунг каждые два часа, что суверенитет и независимость — это те два фактора, на которые никто не может посягнуть.